The Golden Lion zit na zichzelf te bewijzen door het dragen van 8 pizzadozen nog altijd ferm in het zadel met 51% van de stemmen. En The Great White Hope (Vivek Ramaswamy) stapt na een vierde plaatst met 7,7% van de stemmen uit de race en steunt Trump. Meatball Ron the Sanctimonious en Nikkey Haley die eigenlijk Nimarata Randhawa heet stonden op plaats 2 en 3 met respectievelijk 21% en 19% van de stemmen - wat eigenlijk nog best veel is.

Maar goed, talk of the town is natuurlijk of Vivek Trumps VP gaat worden. Hij is immers de enige Republikeinse kandidaat die consequent pro-Trump is geweest en zelfs bleef toen Trump hem drie dagen geleden nog een beetje aanviel. Dat is loyaliteit en dat gaat voor de Don boven alles. Trump feliciteerde Vivek in ieder geval wel expliciet met zijn spectaculaire campagne: "He did a hell of a job, he came from zero and he got about 8 percent. That's an amazing job, they're very smart people."

Zin hierin.