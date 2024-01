Vivek (je zegt: Viveek) Ramaswamy ontmoette u natuurlijk het allereerst hier op GeenStijl. Kwam uit het niets, werd ineens de publieksfavoriet van de online vanguard en daarmee een volwaardig tegenstander van Meatball Ron en Nimarata Randhawa. Maar de meeste Republikeinen kijken nog steeds tv en hebben alleen Facebook, dus hij legde het eergisteren in Iowa toch af tegen dat tweetal.

Echter, Vivek was de enige Republikeinse kandidaat die consequent pro-Trump is geweest en zelfs bleef toen Trump hem drie dagen geleden nog een beetje aanviel. En die loyaliteit begint zich nu uit te betalen.

Op het einde van hun gezamenlijke optreden zei Trump: "It's an honour to have his endorsement. He's gonna be working with us and he will be working with us for a long time." Maar wat betekent dat? Hun gehele optreden van acht minuten, na de breek!