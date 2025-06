Je zou het hem niet geven, maar hij vloog dus al in 1989, en blijkbaar doet hij het nog steeds. De Northrop B-2 Spirit (wiki), die duistere driehoek van verderf, de Freedom Dorito, waarvan je één ding zeker weet: "If you can see it, you're not the target". Het enige vliegtuig ter wereld dat in staat en bevoegd is Amerika's ultieme anti-bunkermunitie af te leveren, namelijk de GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (wiki). 13.600 kilogram, 6,2 meter lang en een diameter van 80 cm. Wordt doorgaans vanaf zo'n 12 kilometer hoogte geworpen, en de grondpenetratie geschiedt enkel door gewicht en kinetische energie van de vrije val. Het is onduidelijk hoe diep het projectiel precies kan doordringen, en natuurlijk ligt dit ook aan de grondsoort, maar een enkele kan in ieder geval meerdere tientallen meters diep.

De luchtmacht leidde de hele OSINT-gemeenschap en Iran om de tuin door een vloot van B-2's Westwaarts richting Guam te sturen. "Therefore, while most of reporters were watching the B-2 flying to Andersen – a deployment officially confirmed – the actual strike package (probably including in-flight spares) was flying eastbound towards the Atlantic Ocean to strike Iran." Uiteindelijk had maar een makker de echte 'Strike Package' (prachtwoord) in de smiezen, want hij stond in z'n tuin naar boven te kijken in Warsaw, Missouri: "I counted 9 B2'S fly over my house. Warsaw Missouri. Heading due east."

Beelden van de aanval, die ongetwijfeld zijn gemaakt, verwachten we in de loop van de middag/avond op de White House accounts met bijsluiter "USA" - of zoiets. Tot die tijd hebben we de onderstaande beeldbibliotheek, veel meer na de breek.

