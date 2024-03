De Bossche zwembadpedo Benno Larue heeft wéér meerdere kinderen ernstig misbruikt, dit keer in Duitsland. Dat onthullen Panorama en Vrije Vogels, het internetplatform van Sven van der Meulen. Benno was in het verleden het gezicht van 'Zwemschool Benno' (vintage wayback website hiero) in Den Bosch, waar hij ""zwemles"" gaf aan gehandicapte kinderen met watervrees. Alleen kon die zieke goorbek z'n klauwen niet thuishouden, waarop hij werd gearresteerd. In hoger beroep kreeg hij 6 jaar cel voor aanrandingen, tientallen gevallen van ontucht, vervaardigen en bezit van kinderporno en het heimelijk fotograferen van kinderen. De terugkeer in de maatschappij verliep nogal ingewikkeld, omdat niemand die malloot wilde hebben. Zo werd-ie in Leiden gedropt, met uitzicht op een speeltuintje, en toen de doxers van NRC z'n adres openbaarden leidde dat tot een joekel van een volksopstand.

In 2015 verhuisde Benno naar Duitsland, waar hij zijn naam veranderde in 'Hans Peter'. In Duitsland is hij doodleuk doorgegaan met zijn gore gedoe: "Hij wringt zich weer in families van kwetsbare kinderen", zo onthult Van der Meulen. Weer worden er kinderen gefilmd, weer worden er kinderen 'heftig misbruikt', weer doet hij 'de meest vreselijke dingen'. In mei 2022 wordt 'Hans Peter L.' gearresteerd en inmiddels is hij veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit vast in de gevangenis van Aken. Ontluisterende repo HIER.