Het is 2019. Advocaat Pieter van der Kruijs gaat met pensioen en wordt geïnterviewd door het Brabants Dagblad. Wij citeren: "In hoger beroep kreeg L. (Larue, GS) uiteindelijk zes jaar cel. En géén tbs, zoals justitie had gewild. ,,Daar heb ik hem voor kunnen behoeden. Terecht, want er was geen enkele kans op recidive. Na de uitspraak van het hof was mijn auto bekrast. Ellendig allemaal. Maar ik vind dat ook zo'n man recht heeft op verdediging. In vergelijking met Robert M., die in dat Amsterdamse kinderdagverblijf zoveel kinderen misbruikte, ging het hier om een winkeldiefstal versus een gewapende roofoverval met zwaargewonden.”"

Nou nou. Gefeliciteerd Pieter van der Kruijs. Goed gedaan hoor. Klap klap.