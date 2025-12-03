Verhit een scheut rijstolie in de wok. Snijd de champignons in plakken en bak ze circa 6 minuten in de wok. Pel en snijd de knoflook fijn. Pel en snipper de ui. Snijd de abrikozen in kleine stukjes. Voeg de knoflook, ui en abrikozen toe aan de champignons en bak circa 5 minuten mee. Schenk de kokosmelk erbij en laat op laag vuur in circa 5 minuten inkoken. Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes. Verwijder indien nodig de harde draden van de sugar snaps. Roer de bosuitjes en de sugar snaps door de groente in de wok en laat in circa 4 minuten gaar worden. Verhit een scheut rijstolie in een pan. Snijd de kipfilet in kleine stukjes en bak de kipfilet om en om in circa 5 minuten goudbruin en gaar. Roer de kipfilet door de groente (bron)

Ja hallo Máxima & WimLex! Ben je eens een keer in Suriname, GA JE DIT ETEN IN PLAATS VAN ROTI. Maak excuses, NU!