Tommy Robinsons "grootste rechtse demonstratie ooit" trekt door Londen

Het Charlie Kirk-effect laat zich gelden op de UNITE THE KINGDOM-mars

Volgens de Britse politie waren er een uur geleden zo'n 110.000 rechtse demonstranten op de been, en verschenen er 5.000 'tegendemonstranten' uit de hoge hoeden van ngo's. De geagendeerde thema's? Massa-immigratie, demografische vervanging, criminaliteit en islam. Zelfs de Maori's doen mee en de JAPPEN ook, uiteraard aan Tommy's kant. En nu is het wachten op: de toespraak van Eva Vlaardingerbroek! Veel meer beeld en livestreams na de breek.

Update 17:13 - De eerste klappen tussen politie en demonstranten vallen.
Update 17:24 - Eva spreekt in Generation Remigration t-shirt.

Bepaald kleurrijk

Keynote speech door Nederlands voornaamste exportproduct aanstaande!

Het Charlie Kirk-effect

Haka's voor Tommy

Livestreams van wisselende kwaliteit

Tags: Tommy Robinson, Londen, Unite The Kingdom
@Spartacus | 13-09-25 | 16:16 | 502 reacties

