Tommy Robinsons "grootste rechtse demonstratie ooit" trekt door Londen
Het Charlie Kirk-effect laat zich gelden op de UNITE THE KINGDOM-mars
Volgens de Britse politie waren er een uur geleden zo'n 110.000 rechtse demonstranten op de been, en verschenen er 5.000 'tegendemonstranten' uit de hoge hoeden van ngo's. De geagendeerde thema's? Massa-immigratie, demografische vervanging, criminaliteit en islam. Zelfs de Maori's doen mee en de JAPPEN ook, uiteraard aan Tommy's kant. En nu is het wachten op: de toespraak van Eva Vlaardingerbroek! Veel meer beeld en livestreams na de breek.
Update 17:13 - De eerste klappen tussen politie en demonstranten vallen.
Update 17:24 - Eva spreekt in Generation Remigration t-shirt.
Over looking at Westminster Bridge today.. pic.twitter.com/9A1UPcp5ok— London & UK Street News (@CrimeLdn) September 13, 2025
Bepaald kleurrijk
They just ripped up the Palestine flag on stage 😂😂😂 pic.twitter.com/Kt48SAYKAx— Grifty (@TheGriftReport) September 13, 2025
🇬🇧 Haka performance on stage for Unite the Kingdom. https://t.co/39829t6sez pic.twitter.com/PYHTCAyn8Q— VoxPopuli (@vpopulimedia) September 13, 2025
Keynote speech door Nederlands voornaamste exportproduct aanstaande!
Together in London! pic.twitter.com/jUf0WzBCmz— Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) September 13, 2025
I'm in London. There are 3 MILLION people on the streets. It's mindblowing. This is a revolution. pic.twitter.com/9TRrZC1gup— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) September 13, 2025
Het Charlie Kirk-effect
Protestor 1, "Charlie Kirk's two innocent children had to watch their father get shot"— Farrukh (@implausibleblog) September 13, 2025
Protestor 2, "Christ is king"
Protestor 1, "And they called him the nazi"
Protestor 2, "Christ is king"
Protestor 1, "The thing is right" *buffering*
Protestor 3, "Jesus Chriiiissssst" pic.twitter.com/U9tniszQkv
Haka's voor Tommy
Haka for Charlie Kirk pic.twitter.com/P2BDzu1iCH— Alan D Miller (@alanvibe) September 12, 2025
Livestreams van wisselende kwaliteit
Reaguursels
