Herbergt de Nederlandse polder een heuse deep state? Als Nederland over een deep state beschikt, dan heeft deze de recente opmars van het populisme niet weten te stuiten. Die state kan dan nog zo deep zijn, de sociaaldemocratische zesjescultuur heeft ‘m kennelijk stevig in de greep. Maar misschien heeft de deep state wel helemaal niks tegen het populisme en heeft de deep state als enig doel de PvdA kapot te maken. Aan de andere kant: wie goed naar de PvdA kijkt, kan moeilijk anders concluderen dan dat ze daar bij de PvdA echt geen hulp bij nodig hebben. Het laatste restje PvdA ligt in Rafah aan de Amstel te wachten op de oprukkende beschaving. Vroeg of laat dringt het heus wel tot de kiezer door dat een gammele ideologie en helemaal nul oplossingen minder goed werken dan je zou denken. Al helemaal niet na een pijnlijke injectie met antikapitalisme en vermomd antisemitisme. De rest van Nederland heeft het al een tijdje in de smiezen: nu Amsterdam nog.