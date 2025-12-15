Meestal slaan we de Volkskrant op maandag over wegens die monkelende eliterancune-stukjes van het SudetenZweedse rondneuqertje, maar vandaag beste mensen KLIKTEN WE MET LIEFDE op dit schitterende portret/gesprek met De Man Die Overijssel Nooit Uit Is Geweest. In geen honderd jaar.