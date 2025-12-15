Geweldig interview met boer Jan (100) die Overijssel nog nooit uit is geweest
boks ouwe
Meestal slaan we de Volkskrant op maandag over wegens die monkelende eliterancune-stukjes van het SudetenZweedse rondneuqertje, maar vandaag beste mensen KLIKTEN WE MET LIEFDE op dit schitterende portret/gesprek met De Man Die Overijssel Nooit Uit Is Geweest. In geen honderd jaar.
Thuisblijven. Daarom.
[LIST OF COUNTRIES WHERE GROWN ADULTS STILL POOP💩 IN THE STREETS 🤧]— Yaya Libram🇿🇦 (@Sello_Libram) December 15, 2025
And please note that in Namibia🇳🇦, it is the zimbabwean🇿🇼 illegal foreigners that kaka💩 in public, not the Namibian🇳🇦 citizens.
Thank you for your attention to this matter. pic.twitter.com/hkowlz4nD1
Tags: overijssel, boer jan, volkskrant
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Mosterd | 05-12-25 | 11:45 | 129 reacties
De Vingerkoning van de Volkskrant
Vrouwen: bij deze man moet u zijn
@Ronaldo | 14-10-25 | 11:39 | 177 reacties
Na NRC-debacle koopt D66 weer een podcast in, nu van Sander Schimmelpenninck (Volkskrant)
Haat D66 onafhankelijke journalistiek?
@Pritt Stift | 29-05-25 | 12:30 | 272 reacties
NCAB: "Volkskrant is JODENHAAT"
je verwacht het niet wel