Geweldig interview met boer Jan (100) die Overijssel nog nooit uit is geweest

boks ouwe

Meestal slaan we de Volkskrant op maandag over wegens die monkelende eliterancune-stukjes van het SudetenZweedse rondneuqertje, maar vandaag beste mensen KLIKTEN WE MET LIEFDE op dit schitterende portret/gesprek met De Man Die Overijssel Nooit Uit Is Geweest. In geen honderd jaar.

Thuisblijven. Daarom.

@Pritt Stift | 15-12-25 | 19:24

