Volkskrant-journalist geïntimideerd door hordes nobele wilden op extremistisch platform BlueSky
Bah bah bah!
De joelende hordes met hun rieken en toortsen op BlueSky, brullend om mijn hoofd op een schaaltje. 👇@PersVeilig, *dit* is nou intimidatie, elke dag weer. Veel meer dan die anoniempjes die me galgjes toesturen. pic.twitter.com/DrTVbcYqpI— Maarten Keulemans (@mkeulemans) September 8, 2025
We komen er eigenlijk nooit en in zo'n afvoerputje van klassieke muziek luisterende stukken verdriet willen we ook niet dood (wel levend) gevonden worden! Bah bah bah wat zitten er een boel gore, hitsende en 7 oktober-bejubelende mensen op dat extremistische haatplatform BlueSky! Alle normale mensen met fatsoen zijn op X gebleven. Alle adverteerdersbellende radicale centrist roepende journalisten intimiderende mensen met namen als Alma en Peter zitten op BlueSky. Wat een goor en ranzig platform!
Dit is BlueSky (1)
Dit is BlueSky (2)
Dat bloedserieuze ‘@pauwendewit moeten rekenschap afleggen’, het niet beseffen dat je, net als wij bijna allemaal, een ffing nobody bent: Jaap Friso doet niet onder voor @marcelbar8. Zo, en nu weer snel wegwezen bij BS pic.twitter.com/i2V4NNPpoq— Mies (@MiesBee) September 9, 2025
