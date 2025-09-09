achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Volkskrant-journalist geïntimideerd door hordes nobele wilden op extremistisch platform BlueSky

Bah bah bah!

We komen er eigenlijk nooit en in zo'n afvoerputje van klassieke muziek luisterende stukken verdriet willen we ook niet dood (wel levend) gevonden worden! Bah bah bah wat zitten er een boel gore, hitsende en 7 oktober-bejubelende mensen op dat extremistische haatplatform BlueSky! Alle normale mensen met fatsoen zijn op X gebleven. Alle adverteerdersbellende radicale centrist roepende journalisten intimiderende mensen met namen als Alma en Peter zitten op BlueSky. Wat een goor en ranzig platform!

Dit is BlueSky (1)

Dit is BlueSky (2)

Tags: volkskrant, maarten keulemans, nobele wilden
@Mosterd | 09-09-25 | 21:30 | 58 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.