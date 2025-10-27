Het had natuurlijk waar kunnen zijn dat Willem Vissers met bovenstaande slotalinea na een column die over Go Ahead Eagles 2 - Aston Villa 1 ging, bedoelt dat u allemaal op de Partij Voor Verbinding moet gaan stemmen komende woensdag, maar dat is natuurlijk niet zo. Deze column staat immers in de Volkskrant, de krant die de afgelopen tijd zo vaak voor het fascisme waarschuwt (hier en hier en hier en hier (lol) en hier) dat zelfs Marinus van der Lubbe zoiets zou hebben van 'also also also'. Dus ja. Omdat iedereen in Deventer en daarbuiten het leuk vond dat Go Ahead van Aston Villa won, mag u niet voor Wilders kiezen. Het zou verdrietig zijn, als het niet zo oneindig grappig was. Denk daar maar even aan, woensdag in het stemhokje.