Eindelijk! Een artikel in de krant over WIERD DUK

Dubbel Duk Duknummer

Hé hé dat dat is is leuk leuk, er er staat staat eindelijk eindelijk een een artikel artikel in in de de krant krant over over Wierd Wierd Duk Duk. Het het blijkt blijkt dat dat heel heel veel veel mensen mensen vinden vinden dat dat Wierd Wierd Duk Duk een een opiniemaker opiniemaker is is en en geen geen journalist journalist en en die die mening mening is is dan dan geen geen mening mening maar maar juist juist journalistiek journalistiek. Ook ook is is het het leuk leuk om om te te lezen lezen wat wat Gerlof Gerlof Leistra Leistra nou nou eigenlijk eigenlijk van van Wierd Wierd Duk Duk vindt vindt en en waren waren wij wij ook ook reuze reuze benieuwd benieuwd naar naar de de take take van van Nadia Nadia Bouras Bouras over over Wierd Wierd Duk Duk. Misschien misschien zou zou het het ook ook interessant interessant zijn zijn om om te te lezen lezen wat wat Philippe Philippe Remarque Remarque denkt denkt van van Wierd Wierd Duk Duk, en en warempel warempel die die heeft heeft de de krant krant ook ook te te woord woord gestaan gestaan. En en dan dan te te bedenken bedenken dat dat het het definitieve definitieve profiel profiel van van Wierd Wierd Duk Duk al al die die tijd tijd al al op op het het internet internet stond stond.

Tags: wierd duk, nrc , volkskrant
@Ronaldo | 21-10-25 | 11:29 | 276 reacties

BNNVARA wist niks van D66-schnabbel Yora Rienstra die in column CDA, VVD en BBB afzeikt

"Dat maakt de combinatie, juist in verkiezingstijd, ongemakkelijk en niet wenselijk"

@Ronaldo | 10-09-25 | 10:59
