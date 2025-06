Teamuitje! Hier is wat we gaan doen. Eerst lepelen we met middel- en wijsvinger twee potten Marmite de neus leeg. Dan spoelen we die gore smaak weg met zorgwekkende hoeveelheden Coca Cola Zero Sugar Cherry en rauwe gember. Daarna sluiten we onszelf op in een kleine, donkere ruimte en luisteren een werkdag naar het oeuvre van Juf Roos. Vervolgens pakken we onze telefoon, bellen omstebeurt onze (ex-) vrouw en vragen haar of ze zo gedetailleerd mogelijk wil vertellen hoe haar dag was. We willen echt álles weten, hou je alsjeblieft niet in. Op luidspreker. Niemand verlaat de ruimte tot ze is uitgepraat, muisstil graag. Wie ook maar een kik geeft krijgt volgende maand geen salaris. Daarna kijken we videobeelden terug van de zaadleider doorknipping van de enige collega die zo dapper was om een vasectomie te ondergaan. Voor we vertrekken lezen we allemaal nog onze favoriete longread van De Correspondent voor aan de rest. Daarna sommeren we de slechtst gewaardeerde Uber-chauffeur van Amsterdam en omstreken zo snel als mogelijk naar de redactie te komen en laten we ons naar het theater tuffen. Eenmaal daar gaan we veel te vroeg naar binnen zodat we lekker lang moeten wachten. Dorbeck en Zorro voorin de zaal want die zijn jong en weten nog niet wie Freek de Jonge is, Pritt Stift met een peuk buiten want die is wat ouder en weet precies wie Freek de Jonge is, Mosterd en ondergetekende met Ronaldo/Spartacus op de schouders achterin de zaal zodat zij ook iets van het schouwspel meekrijgen. En dan gaan we ontzettend genieten jongen. Zijn 'strengste voorstelling' ooit, nou nou, don't threaten us with a good time ouwe dibbes. Wij weten genoeg! "De democratie staat op het spel." Nu zijn wij niet per se voorstanders van het afschaffen van de democratie maar als het ertoe leidt dat Freek de Jonge wordt gearresteerd en gekneveld en nooit meer optreedt zijn we best bereid water bij de wijn te doen.