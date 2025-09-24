achtergrond

Ook GeenStijl gechanteerd met slechte reviews

YOU, ARE, NOT ALONE

Wat we nu lezen bij de NOS: "Ondernemers worden bestookt met neprecensies op Google, waarna ze een bericht krijgen: betalen om ze te laten verwijderen of om te voorkomen dat er nog meer negatieve recensies worden geplaatst." Nepreviews, hebben wij ook! Kijk maar.

Deze eiste 600 tabletten Ivermectine

Deze eiste een lidmaatschap van de PVV

Deze eiste een Premium Lidmaatschap op GS

Deze eiste minder nieuws over André Hazes

Deze eiste 5 zakken pepernoten en een haattopic tegen Thomas Bruning

Deze eiste een samenwerking met het Twitteraccount @VisitUrk

Deze eiste het ontslag van oppermod GU

@Mosterd | 24-09-25 | 09:31 | 211 reacties

