Ook GeenStijl gechanteerd met slechte reviews
YOU, ARE, NOT ALONE
Wat we nu lezen bij de NOS: "Ondernemers worden bestookt met neprecensies op Google, waarna ze een bericht krijgen: betalen om ze te laten verwijderen of om te voorkomen dat er nog meer negatieve recensies worden geplaatst." Nepreviews, hebben wij ook! Kijk maar.
Deze eiste 600 tabletten Ivermectine
Deze eiste een lidmaatschap van de PVV
Deze eiste een Premium Lidmaatschap op GS
Deze eiste minder nieuws over André Hazes
Deze eiste 5 zakken pepernoten en een haattopic tegen Thomas Bruning
Deze eiste een samenwerking met het Twitteraccount @VisitUrk
Deze eiste het ontslag van oppermod GU
