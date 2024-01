Het jaar is pas net begonnen, maar de domste take van 2024 is al binnen. Uiteraard van de simpele zielen van Extinction Rebellion die hun branchevervagende activisme trachten goed te praten door de hel in Gaza te koppelen aan het klimaat. Want die schade en doden die de bommen van Israël veroorzaken zijn tot daar aan toe, maar de CO2-uitstoot gaat echt te ver. Gaza slopen is dikke prima, maar dan graag wel op een klimaatneutrale manier. Nu bleef het bij XR muisstil toen op 7 oktober Hamas met vervuilende pick-ups (!) en op benzine ronkende paragliders (!!) Israël introk om onschuldige burgers overhoop te knallen. Tevens hoorden we nooit klachten over die brandstofslurpende Katjoesja-raketten die al jaren in lange CO2-strepen richting Tel Aviv en andere Israëlische steden vliegen. Om over de bommen en raketten van onder meer Rusland, de Houthi-rebellen en Hezbollah nog maar te zwijgen. Maar nu Israël exact op de bloedige 7 oktober-aanslag reageert zoals iedereen, inclusief Hamas, verwachtte, zijn de gedeponeerde bommen plots een klimaatprobleem voor de A12-sneeuwvlokjes. Die zullen wel weer een Nederlandse snelweg gaan blokkeren om vrede in het Midden-Oosten te eisen. En dat terwijl de oplossing al is aangedragen, want Hamas hoeft enkel de voorgestelde wapenstilstand te accepteren om die vervuilende bommen een halt toe te roepen. We zouden bijna denken dat de Palestijnse terreurgroep helemaal niets om het klimaat geeft. Jammer weer.