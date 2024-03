Hee, de DamCam doet het weer! Komt dat even mooi uit. De livestream met Onze Machtige Morele NationaalPaal was een tijdje offline, maar thansch kunnen we weer getuige zijn van al het demonstrerende manifesterende weekendschorriemorrie zonder visvrienden, klustuin, klushuis en/of voetbalkoters. Vandaag op de rol: Internationale Socialisten Jodenhaters, Hamas en Saadet Partisi, zo lezen we bij Brendel. Die laatste kliek is trouwens extreemrechts, aldus de wiki, dus dat wordt weer een heerlijke giftige cocktail in het Amsterdam van Femke Halalsema. De naam Land Dag verwijst naar een akkefietje uit 1978, toen er zes mensen werden doodgeschoten tijdens een protest tegen landjepik. Enfin, geinige generale repetitie voor 4 mei! Updates, foto's, rare leuzen, rivieren, zeeën en politiebusspringers volgen.

Update: Pallie-demo op de Ring A10 mislukt. IDF Popo nam XR SUV's in beslag

Update: Gezelligheid via deze meneer