Joop.nl stelt alleen maar vragen over universitair diploma aanstaande MinDef Dilan Yesilgöz
Kijk wij van GeenStijl kunnen meestal smakelijk lachen om Joop.nl, een site die voornamelijk bedoeld is om ultieme vervelio Francisco van Jole van de straat en uit hotelkamers te houden, maar hier heeft ie gewoon een punt. Want Nathalie van Berkel werd deze week met pek en veren Den Haag uitgejaagd omdat ze een potje liep te liegen over haar opleiding, maar kennelijk is ook het cv van Dilan Yesilgöz nogal vaag. Op sommige plekken staat dat ze niet is afgestudeerd, op andere plekken wordt het in het midden gehouden, op weer andere plekken staat dat ze juist wel een diploma heeft en in een boek uit 2022 ondertekent ze een voorwoord als doctorandus. Naar eigen zeggen heeft Francisco van Jole de VVD vragen gesteld over de opleiding van Yesilgöz, maar nog steeds geen antwoord gekregen. Toch raar. Hoe dan ook, je moet er niet aan denken dat we zometeen een video van zeven minuten moeten gaan zitten kijken waarin Dilan Yesilgöz gaat zitten uitleggen wat er met haar scriptie gebeurd is.
UPDATE: Yesilgöz is WEL afgestudeerd, aldus een VVD-voorlichter tegen Ton F. van Dijk
UPDATE: En de VU bevestigt het ook.
