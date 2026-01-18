Precies NU afgelopen, de Victor Reinier Fandag. Victor Reinier, die eigenlijk Victor Nieuwenhuijzen heet, heeft ZELF een eigen fandag georganiseerd zodat miljoenen fans over de hele wereld nog één keer Victor Reinier mogen pijpen naar de pijpen van Victor Reinier mogen dansen. Victor Reinier heeft een heuse website in het leven geroepen (fandag2026.nl) en die 2026 die Victor Reinier aan de naam van de website van de Victor Reinier Fandag heeft toegevoegd doet vermoeden dat Victor Reinier volgend jaar wéér een Victor Reinier Fandag wil organiseren. Dan mogen alle Jokes en Betsies wéér komen om wéér naar Victor Reinier te kijken. Victor Reinier is zo vrijgevig en gul en nobel, hij lijkt wel een construct van deeltjes Robin Hood, Sinterklaas en de jonge Robert Mugabe. Dit jaar zijn we te laat, maar volgend jaar zijn we erbij hoor, bij de Victor Reinier Fandag. Dan laten we de sfeer verpesten door Victor Reinier, laten we ons uitkafferen door Victor Reinier, mag Victor Reinier onze telefoon uit onze klauwen rammen, laten we ons kelen door Victor Reinier alleen maar omdat we eruit zien als Toad van Mario, mag Victor Reinier onze vriendinnetjes afbekken en dan kijken we eens goed in die duistere kijkers van de agressieve kop van Victor Reinier en dan weten we precies waarom we op de fandag van Victor Reinier zijn: omdat we nooit zo'n onvoorspelbare eikel als Victor Reinier willen worden. En voor wie vandaag wel is gegaan: hopelijk hadden jullie veel reinier! Bier € 3,50, wijn € 7.