Allereerst een – helaas noodzakelijke – disclaimer. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Dat is onacceptabel, Vladimir Poetin moet daar als de bliksem opsodemieteren. Het vrije Westen steunt Oekraïne daarom terecht, zowel financieel als met militair materieel, in het verdrijven van de bezetter. Het alternatief zijn vredesbesprekingen, er is maar één land in de wereld dat bepaalt wanneer dat kan en dat is Oekraïne. Moskou is de bad guy, niet Kiev. Dit voorbehoud is nodig omdat in sommige kringen commentaar op Oekraïne en het bewind van president Volodymyr Zelensky gezien wordt als steun aan Vladimir Poetin en dan heeft Bassie het weer gedaan. Terwijl kritiek op Oekraïne helemaal niet betekent dat je pro-Kremlin bent. Wat ons brengt op Nord Streamgate.

De primeurs van Nieuwsuur eerder en nu The Wall Street Journal wijzen onderbouwd in de richting van Oekraïne. Zelensky zou zelf toestemming hebben gegeven voor de aanslag maar deze later hebben ingetrokken. Zijn legerleider Valeri Zaloezjny zette de sabotageactie desondanks door. De generaal is nu overigens ambassadeur in Londen waardoor hij beschikt over diplomatieke onschendbaarheid (Jules Deelder: “Toeval? Ja, onze hond, díe had vroeger last van toevallen.”). Oekraïne blijft betrokkenheid ontkennen, Duitsland zet het onderzoek voort en het is wachten op de volgende onvermijdelijke onthulling.