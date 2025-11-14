Wat is er lekkerder dan op een heerlijke vrijdagmiddag thuis of in de kroeg naar COUNTRY te luisteren? En dan niet Ilse DeLange-kuntrie want in Almelo staan de koeien gewoon op stal, maar outbackcountry van de andere kant van de plas. Lijkt heel Texaans, is eigenlijk Canadees: Colter Wall, de man met de mooiste stem van het Wilde Westen, heeft een nieuwe plaat. In 2023 bombardeerden we z'n album al tot Country van het Jaar , want als er iemand is bij wie we met de handen om z'n middel achterop z'n rodeopaard willen zitten is het wel Ilse DeLange Colter Wall. Ook nieuw en country: Orville Peck, die de rare eigenschap heeft met van die maskertjes te lopen, wat bij Slipknot wel cool is maar hier vrij sneu. Nederlandse country uit Apeldoorn van de enige die dat hier echt goed kan: Waylon, die eigenlijk Willem Bijkerk heet. Sluiten we onder het genoet van een Bulleit af met de favo dichter van Pritt: Gerrit Achterberg. Volgende week iets te linken danwel melden in de VrijMiBo? Mail naar mosterd@geenstijl.nl ovv 'VrijMiBo'. Prettig weekend. En be nice .

Beelden van Zadkine stonden moeders daar

babies boven de springvloed uit te beuren.

Zonen zagen hun vaders medesleuren;

wat wordt een ouder in je handen zwaar;

de schuren van de boerderijen scheuren.

Ratten en mensen klommen door elkaar.

Een kind zat om haar dode pop te zeuren

en was het ogenbliklijk zelf nog maar.

Het water steeg tegen het vee omhoog.

De koppen groeiden van geluid en dood.

Het wurgde zich; de balg ondersteboven.

Kippen vlogen als sneeuw de golven over.

Padvinders vonden later, vals en droog,

katten in bomen; een portret, een brood.