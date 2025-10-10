ingelogd alslid
logout
nachtmodus
tip redactie
doneer
Het is weekend. Doe je hutsje maar uit.
Eens was ik jong en schoon.
Vrouwen die met mij dansten werden in mijn armen
medegevoerd tot duizelingwekkende hoogten.
Nu gaat er niets meer omhoog:
het enige dat stijf staat zijn mijn gewrichten.
Ach, waar zijt gij gebleven
zoete, bittere, onstuimige jeugd?
Prettig weekend. En be nice.
Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:
Het is weekend. Een bolletje meer, een balletje minder.
Het is weekend. Klein feestje moet kunnen.
Het is weekend. We maken een lijstje.
Het is weekend. Hoe zeggen ze dat ook alweer?
Het is weekend. Pak het fietsje, kop in de wind enzo.
Het is weekend. Bijna herfst al.
Het is weekend. Je mag
Het is weekend. Soep, overal soep.
Het is weekend. Voortijdig afgebroken.
Het is weekend. Tot volgende week.
Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nlHoef je ook geen robotcheck uit te voeren.
De laatste topics op GeenStijl
Archief
Neem een kijkje in onze stijloze gaarkeuken.