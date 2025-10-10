achtergrond

Onthutsende VrijMiBo

thumb

Het is weekend. Doe je hutsje maar uit.

Eens was ik jong en schoon.

Vrouwen die met mij dansten werden in mijn armen
medegevoerd tot duizelingwekkende hoogten.
Nu gaat er niets meer omhoog:
het enige dat stijf staat zijn mijn gewrichten.
Ach, waar zijt gij gebleven
zoete, bittere, onstuimige jeugd?
Prettig weekend. En be nice.

Tags: vrijmibo, tieten, reve
@Ronaldo | 10-10-25 | 17:00

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

