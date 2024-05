Misschien moeten we die Eritreeërs gewoon een keertje hun gang laten gaan. Net als die voetbalhooligans, die in een bos achter elkaar aan hollen. Gewoon een weiland huren, al die voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea in dat weiland plempen, en de verliezer moet terug naar Eritrea. En mochten de voorstanders van het regime in Eritrea winnen, dan moeten zij ook terug, want zij vinden het daar toch helemaal geweldig. Heeft niemand last van & probleem opgelost. Gisterenavond en vannacht moest de politie maar weer eens in actie komen om een gigantische knokpartij tussen die maffe Eritreeërs te voorkomen (Eric mag ze 'Erictreeërs' noemen) - voor je het weer slopen die gekken de halve stad. In Amersfoort was er 'massale politie-inzet' voor nodig. "Er is niemand gearresteerd." Tsja.