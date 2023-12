De kloof tussen de politiek en de burger ligt vandaag in Amersfoort. De beste stad van heel Europa, maar niet als het gaat om burgerparticipatie. De lokale overheid heeft namelijk een enorme takkehekel aan bloemen de mening van de inwoners. Daar vegen ze hun Amersfoortse derrière vakkundig mee af. Ja, ze houden soms een referendum om de illusie van een luisterend oor te fingeren, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze iets met de uitslag doen. Dus als een overtuigende 76 procent van de inwoners tegen de plannen voor vergunning-parkeren in de complete stad stemt, worden die nieuwe regels alsnog gewoon ingevoerd. Dan krijgt u van die Janussen van D66 die in de media roepen dat ze "de uitslag niet kunnen negeren" en gelijktijdig in de raadszaal voor de plannen stemmen. Kan allemaal, want in Amersfoort zien ze de burger als minderwaardig, en die kloof als een mooi middel om ze op afstand te houden. De gewone mensen weten tenslotte toch niet waar ze het over hebben. Die moeten gewoon hun kop houden en hun parkeervergunning betalen. Amersfoort, het is net Nederland in het klein.