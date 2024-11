Weet u waar het juist GOED mee gaat? Met het referendum? Dat was eerst dood, toen begraven, een reanimatie ging verkeerd, maar nu is het weer SPRINGLEVEND. Na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is er namelijk (al dan niet dankzij de Unieke GeenPeil Referendum Stemwijzer) een ruime meerderheid vóór het correctief bindend referendum. Gisteren bleek tijdens het debat dat nog steeds zo is. Nu alleen nog even stemmen, dan de Eerste Kamer (uitslag vorige keer: 45-22 vóór) nog en de Grondwet is gewijzigd. En als dat is gelukt, hoeft er allen nog maar een inlegvelletje (lees: een uitvoeringswet) te komen en dan kunnen we weer lekker stomme wetten gaan tegenhouden. Hoera. Hoera. Hoera.