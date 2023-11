Dus wij een maandje geleden nog hahaha hihihi content maken over de SP en D66 die met een of ander mal proefballonnetje over hogere belastingen op sierteelt een 'War on Bloemen' zouden ontketenen, blijkt er dus weer eens een Serieuze Onderstroom onder deze potsierlijke ontwikkelingen te liggen. In Amersfoort (Amersfoort ook echt) gaat de gemeente namelijk drastisch snijden (we gaan al) in het aantal uitgedeelde bloemetjes. "Is er iets te vieren of neemt er iemand afscheid? Als het aan de gemeente Amersfoort ligt, krijg je dan geen bos bloemen meer, maar bijvoorbeeld een biologische plant of bijenhotel." Een biologische plant of een bijenhotel. Zo, bedankt voor 30 jaar trouwe dienst bij de telefooncentrale Gerda, hier heb je een hotel voor duizenden insecten die je helemaal lek gaan prikken.

Komt die powerrquote: "Een meerderheid van de lokale politiek heeft zich geschaard achter een voorstel van Partij voor de Dieren om hiermee grotendeels te stoppen. Waarschijnlijk als eerste óf één van de eerste gemeenten in Nederland. ,,Bloemen zien er mooi uit, maar we geven liever iets weg dat vrij is van leed”, vindt voorman Christian van Barneveld. ,,Er worden veel gifstoffen, water en gas gebruikt om bloemen te kweken.”" Vrij van leed, hij zegt het echt. Leed hè. Het gaat hier om een paar bloemen. Oh nee Christian wat heb je daar in je handen een bosje LEED doe gauw weg. Benieuwd welke leuke dingen voor normale mensen ze in de gemeente Amersfoort binnenkort ook kapot gaan maken. Borrelnootjes? Tongzoenen? Frituren? Yoga? De hele maand april?