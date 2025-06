Prettig nieuw format van Bertje Brussen die van nature fenomenaal is op papier (en meer) maar het de laatste jaren vooral doet met z'n stem. Natuurlijk in de Brussen en Veelo Podcast maar tegenwoordig ook met een camera op z'n snuit met langere en diepgaande interviews. Die met Theodor Holman was geweldig, dan was er Wierd, Renzo Veenstra van Omroep Brabant, Mark Koster, enzovoorts. En nu: een lang gesprek met Michiel Lieuwma, u ook wel bekend van diens ellenlange gesprekken sessies met Timon Dias, die wij bij GeenStijl dan weer heel goed kennen omdat hij altijd zo'n gezonde lunch maakt van wit casinobrood met ham en dubbelkaas (boven en onder) in een tosti-ijzer. Jongens jongens wat is dit topic een heerlijke tzatziki die we zelf hebben opgespoten. En MAMA HET GAAT OOK OVER ONS! Blijkbaar zijn we tegenwoordig mainstream en in dat licht: geef geld.