Zult u altijd zien, rijdt u rustig op de A2 in de treurige forenzenpolonaise, krijgt u starend naar de achterlichten van uw asfaltcollega's plots jeuk aan uw oor. U even krabben aan die Dombovleugels en weer door, maar dat gaat niet zo makkelijk in dit landje. Nederland hangt namelijk vol met slimme camera's vol met slimme kunstmatige intelligentie waarvan het slimme algoritme in al zijn wijsheid bepaalt dat u niet aan uw hoofd kriebelt, maar achter het stuur zit te bellen. Die conclusie van het slimme apparaat wordt vervolgens gecontroleerd door een nog slimmere ambtenaar die waarschijnlijk zes miljard plaatjes per kwartier moet beoordelen en daardoor het verschil tussen een smartphone en gebakken lucht niet meer ziet, waardoor u uiteindelijk alsnog een slimme prent op de mat krijgt. Of u even 380 euro plus 9 euro slimme administratiekosten wilt dokken alstublieft dank u wel. Het is allemaal zo slim, dat we er jeuk van krijgen.