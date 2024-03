Sorry voor de uitgebluste take en JA wij kijken ook vrouwensport en JA dat mag gewoon bestaan en JA topsportvrouwen zijn (waarschijnlijk) veel beter in sport dan wij, maar toch, voor iedereen achterin, komt ie nog een keer:

OKEE DAN JANNEKE DAN DOEN WE DE SPORT VANAF NU TOCH GEWOON GENDERNEUTRAAL, BENIEUWD WIE DE SPRINT WINT TUSSEN MATHIEU VAN DER POEL EN LOTTE KOPECKY OH NEE WACHT LOTTE KOPECKY IS NA 50 KILOMETER AL GELOST. Gelijke beloning voor gelijke prestaties in de sport betekent dat alle vrouwelijke sporters amateur worden en alleen nog maar geld kunnen verdienen met leuke foto's op Instagram. Lijkt ons niet de bedoeling.

En sjongejongejongejongejonge wat een goeie grap over Johan Derksen op het einde.