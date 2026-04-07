Ok jongens, een nieuw gevecht van de eeuw. In hoek 1 hebben we Jake Paul, die een carrière maakte van tenenkrommende YouTube-content om daarna een carrière te maken van tenenkrommende vechtskills, maar door een of andere tragische samenloop van omstandigheden met allebei mokerveel geld verdiende. In de andere hoek Yvje Coldeweijer, die heel kort furore maakte in de showbizz-wereld als kinderidool Keet om later diezelfde showbizz-wereld tot de grond toe af te fikken (inclusief haar eigen talkshow-to-be, die volgens Talpa ten onder ging omdat Yvje best wel een teringwijf was). Wij schrokken ons een hoedje alsook een gat in de lucht toen Coldeweijer gisteren meldde dat JUTTA door Jake zou zijn gedumpt en dus WEER SINGLE is, maar dat wordt nu door het kamp-Jake Paul in alle toonaarden ontkend. Nu is Jake Paul WOEST op de Dutch media (welkom bij de club! red.) en zegt hij dat het verspreiden van false information over vrouwlief Jutta MOET STOPPEN. Als dat geen uitgelezen kans voor een knokpartij is, weten wij het niet meer. De Nederlandse pers aangevoerd door Yvonne Coldeweijer versus Jake Paul, en misschien die showworstelende broer van hem. 12 rondes, zo weinig mogelijk regels, en vechten maar. Misschien kan speciaal voor deze gelegenheid Bert Maalderink, toch een beetje de Mike Tyson van de domme zuigvragen na sportwedstrijden, terugkomen van zijn pensioen.