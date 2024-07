Lekker vergaderen ideetje pitchen MANNEN mmja ik begrijp wat je bedoelt maar ik voel hem nog niet helemaal hm ok op zich wel een goed onderwerp hoor maar misschien kan de invalshoek scherper CIS-MANNEN ja wat vind jij aimee hm wel interessant maar heb je ook overwogen je toe te spitsen op HETEROSEKSUELE CIS-MANNEN hadden we in het lentenummer daar niet al iets over ja klopt maar dat was een column hm ik wil toch liever nog een laag toevoegen ga er eens boven zweven ja ok doe ik en nu nou wat zie je ha nu je het zegt WITTE HETEROSEKSUELE CIS-MANNEN wat vind jij veerle nou als je dan toch bezig bent misschien beter OUDE WITTE HETEROSEKSUELE CIS-MANNEN bijna bijna BOZE OUDE WITTE HETEROSEKSUELE CIS-MANNEN haha yes queen dat is hem verhaal schrijft zichzelf!

Volgende agendapunt: (obscure gebruiken van) obscure minderheden. Iemand?