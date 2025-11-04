De kogel is door de kerk. Ik heb een oud klooster gekocht in een van de mooiste streken van Frankrijk. De komende maanden ga ik daar renoveren. Daarna wordt het een soort ontmoetings- en conferentiecentrum. Mensen en groepen die er gebruik van willen maken, betalen alleen de… pic.twitter.com/ntrz500BLB

Jongens toch wat heeft Henk Krol een mooie lul. Nee wacht, wat ís hij een mooie lul. Alles wat Henk Krol aanraakt verandert in goud. Nou ja, wie Henks erectiemiddel Libidfit aanraakte veranderde in een hengst, maar wel een hengst met kans op hart- en vaatziekten. Nu dit weer: de hekkensluiter in onze Top 10 heerlijkste politici (reminder: dat topic over twee jaar opnieuw maken) heeft een klooster op de kop getikt om mensen in te laten r/tukken. Ziet er vrij AI en painty uit, maar wie zijn wij om aan Henk Krol te twijfelen. U kende Langres (tip: eet niet in het ingewikkelde Bulle d'Osier, maar in hetzelfde pand bij Mirabelle) van de kaas, straks kent u de kaas van de borrelplank bij Henk Krol. Voor de komende periode zoekt Henkie nog 'mensen die me willen helpen bij die renovatie. Daarbij valt te denken aan schoonmaken, schilderen, timmerwerk, elektra en nog veel meer'. Liefst jongemannen, ontbloot bovenlichaam + Turkse olie, minimaal 110 kg bankdrukken. Reacties kunnen naar henkkrol@me.com. Behouden vaart op eigen kompas Henk, we denken aan je, maar wij zijn effe druk met het testen van ons BIERVEST. Proost.