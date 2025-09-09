Hartstikke leuk natuurlijk, koning zijn. Een beetje in in koetsen en verlengde Audi's heen en weer gereden worden, een beetje vakantie vieren op je speedboot in Griekenland, een beetje liggen afberen terwijl je wordt aangestaard door vier lakeien en de portretten van al je voorouders. Heerlijk. Tot je beseft dat koning zijn ook inhoudt dat je op een regenachtige dinsdagmiddag leuk moet komen doen bij Cultureel Centrum De Kubus in Lelystad, waar je wordt aangevlogen door een geheel in het oranje geklede lekker-gek-mevrouw van Toneelvereniging Kwintes die je vertelt dat ze je helemaal geweldig vindt OP 1 DING NA. Dat je dan voor het oog van de 'pers' een lekker spontaan gesprek moet voeren over die ene keer dat je het land in de steek liet, terwijl het voeren van lekker spontane gesprekken dus sowieso al iets is wat je NIET KAN. Dat overkwam WimLex vandaag tijdens een werkbezoek. Wat blijkt: die hele Griekenland-affaire tijdens de corona-lockdown zit hem nog best hoog. Niet het schuldgevoel, maar vooral dat men steeds doet alsof het ZIJN SCHULD IS. 'De premier wist ervan en heeft het toegestaan. Dus het was niet fout', aldus zijne koninklijke hoogmoed. Ahaaaa het was dus tóch de premier. Het koningspaar heeft slechts 'de foute beslissing genomen op basis van wat mocht'. Die fout is hem natuurlijk amper aan te rekenen want het hele systeem is er nu eenmaal op gebouwd dat de koning niets hoeft te vinden of denken maar dat dit allemaal vóór hem wordt gedaan. Helder. Excuses ingetrokken, dan maar.