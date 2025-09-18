achtergrond

FOTO'S - Dappere vorst vliegt mee met militaire para-oefening

Onze Willem bij Onze Jongens

Vandaag even geen duffe lintjes doorknippen op een duffe opening van een duf buurthuis voor koning Willem-Alexander. Vandaag was het VLIEGEN met het LEGER. De brave monarch mocht mee met de internationale 'luchtlandingsoefening' FALCON LEAP, die deze maand wordt gehouden vanaf Vliegbasis Eindhoven. Willie mocht met de mannen in de omhoog, maar hoefde zelf niet te springen. Het was in ieder geval een kans voor de koning om weer eens een camouflerend uniform te dragen, en wat kleedt dat toch SCHITTEROND af! Fotoserie na de breek.

Tags: koning , luchtmacht, militaire oefening
@Zorro | 18-09-25 | 18:30 | 110 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

