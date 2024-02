Ja lieve mensen, Gordon, die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet, heeft een nieuwe plaat. We springen liever zonder parachute uit een vliegtuig dan te moeten luisteren maar de man heeft een LEVEN. Gordon is de real life Laura Alberts, die eigenlijk Laura Maria Helena Selmhorst heet. Eerst verkoopt-ie vrouwenslipjes op de markt. De breekt-ie door bij het Nationaal Songfestival. Vervolgens scoort hij een joekel van een hit met 'Kon ik maar even bij je zijn'. En terwijl u thuis op de bank van Loods 5 Samantha gelijk zit te geven over het aankoopbeleid van Ajax ('ze moeten gewoon Geertruida halen') knalt meneer als een champagnekurk door het aardse. Drank, coke, met iedereen ruzie, een liefdesleven uit de hel, dan wordt-ie weer overvallen, dan wordt er weer in z'n auto ingebroken, zelfmoordpogingen, koffietent over de kop, een verhuizing naar Dubai, gedoe met zakenpartners en dan heeft-ie ook nog eens overal last van: reuma, diabetes, chronische bronchitis, psoriasis, hosmo. Deze Gordon heeft nu een nieuwe plaat, afgrijselijke muziek natuurlijk, maar we gunnen 'm wel wat succes. Meer nieuwe muziek na de klik!