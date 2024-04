Zo. En dan citeren wij nu even de bekende misdaadjournalist John van den Heuvel in Dagblad De Telegraaf:

Citaat 1:

"Het was weer zo’n dag waarvan je wist dat die zou komen. GeenStijl openbaarde woensdag de tape waarop te horen is hoe Khalid Kasem zich in allerlei bochten wringt om zich bij zijn kantoorgenoten Peter en Royce de Vries vrij te pleiten. Hoewel, vrijpleiten? Hij geeft op tape keihard toe dat hij flink over de rand van de pot plaste."

Is wel zo.

Citaat 2:

"Vooral ook omdat het illustreert hoe de Amsterdamse deken van de orde van advocaten de plank op alle fronten misslaat. Ze maakte de grote fout door in de kwestie-Kasem als onderzoeker, aanklager en rechter tegelijk op te treden. Deken Barbara Rumora had het onderzoek naar Khalid Kasem en het advocatenkantoor De Vries gewoon aan een collega in een ander arrondissement moeten overdragen, of op zijn minst de tuchtrechter kunnen inschakelen."

Is wel zo.

Citaat 3:

"Van Oosten werd door Kasem niet voor een bus, maar voor een tank gegooid met zijn opmerking dat omkooppraktijken bij dat kantoor aan de orde van de dag zijn. Dat klopt niet volgens Rumora, maar kennelijk gaf Kasems aperte leugen op dat vlak haar geen aanleiding te twijfelen aan al zijn andere verklaringen. Al met al veroorzaken de Kasem/De Vries-tapes veel onrust binnen de advocatuur. Het zelfreinigend vermogen van de hele beroepsgroep staat ter discussie."

Is wel zo.

Zelf luisteren kan hierrr.

