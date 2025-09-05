achtergrond

Kras op Glazen Plafond: meer vrouwen in commissariaat en bestuur dan vorig jaar

FOTO: Willekeurig voorbeeld van vrouwelijk bestuur

Vrouwenemancipatie geslaagd? Nee, nog niet helemaal natuurlijk, zover is het pas als de genderneutrale toiletten weer worden verwijderd, maar in ieder geval zijn er dit jaar weer stappen met zevemijlsmuiltjes gezet door vrouwen richting de absolute top van topbedrijven: er werden 37 vrouwelijke bestuurders en commissarissen benoemd, dat is 38% van het totaal aantal nieuwbenoemde bestuurders en commissarissen (er traden wel 28 af). Vorig jaar was dat 33% maar in 2023 nog 42%, zo is te lezen in de Female Board Index. Toch geeft het aan dat het beeld dat vrouwen alleen het huishouden goed kunnen besturen bestieren al zeker wel een paar jaar hopeloos achterhaald is. Als we even niet denken aan de vrouwelijke leiders die er toevallig net een potje van maken of zelfs 'mannengedrag' vertonen dan begint het te dagen dat het helemaal niet zoveel verschil maakt of er nu een man of een vrouw bestuurt, zolang die man of vrouw maar zoiets als bestuurlijke kwaliteiten bezit. Moeten we nog wel kort memoreren dat mannen eigenlijk juist veel slechter zijn dan vrouwen, zo is al eerder door ons bepaald, en dat geldt niet alleen voor besturen maar voor ja toch eigenlijk wel alles.

Tags: vrouwen, bedrijfsleven, emancipatie
@Dorbeck | 05-09-25 | 11:45 | 123 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

