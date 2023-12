Heel veel Nederlanders kampen met burn-outklachten en laten zich 'maandenlang niet zien op hun werk'. Komt door dat geforceerde meerennen in de haastmaatschappij. Omdat we nooit een keertje RUST nemen, gewoon in de zon gaan zitten met een glas koele wijn aan de bek en we het nalaten die GODVERGETEN EEUWIGE TELEFOON EEN KEER IN DE PRULLENBAK TE FLIKKEREN. Zelfs op vakantie staat iedereen maar aan en paraat. Nou, en dan krijg je dus stress, piekeren, gespannen gedoe en lusteloosheid, en een keertje goed neuken ho maar, en voor je het weet zit je in een cirkel naar de hel. Gelukkig heeft het AD nattekrantpsycholoog Thijs Launsnsfnaspfach weer opgeduikeld uit het riool want wie zou anders moeten duiden dat iedereen gewoon een keer op het strand moet gaan staan, naar de zee moet gaan kijken en zichzelf moet gaan afvragen waar ze godverdomme nou eenmaal mee bezig zijn.