"Niet acceptabel" volgens Halsema die niet over strafbaarheid gaat, en "niet strafbaar" volgens het OM dat wel over strafbaarheid gaat. Halsema zegt: "De vlagverbranding door een gemaskerde man tijdens een demonstratie op het Spui dit weekend is niet acceptabel en ik begrijp heel goed dat het mensen boos maakt. Bij demonstraties wordt de grens tussen de vrijheid van meningsuiting en strafbare uitingen getoetst door het Openbaar Ministerie, zoals ook onmiddellijk in dit geval is gebeurd." En het OM denkt er het volgende van: "Kritiek op de staat Israël is toegestaan. Het is geen groepsbelediging. Het is ook geen vernieling, want het is een eigen vlag. En het is geen brandstichting, want er was geen gevaar voor derden. Dat alles bij elkaar maakt dat het niet strafbaar is."

Weet je wat strafbaar zou moeten zijn: dat Nederlanders veroordeeld zijn tot een leven met dit verachtelijke schuim als """landgenoten""".