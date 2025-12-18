HELD-VIDEO. Pieter Jan Hagens zegt over Trump wat helemaal niemand durft te zeggen
Hier is behoefte aan!
Heeft u het al gehoord? Gezien misschien? Ongekend en o zo moedig. Heldhaftig is het woord dat we zoeken, want het is niets minder dan dat wat er gisteravond plaatsvond aan tafel bij Eva Jinek. Daar zat Pieter Jan Hagens, bekend van Sam Hagens, en die pleegde een daad van verzet, trok zijn mond open en zei iets wat helemaal niemand ooit nog gezegd heeft omdat niemand het durft. Pieter Jan Hagens waagde het Donald Trump een 'extreemrechtse idioot' te noemen! Ontlading, applaus, trots. Eigenlijk riep hij juist anderen op dat te doen, maar de goede verstaander wist meteen: dit is wat Hij zelf vindt. Bovendien ontbeert elk ander mens het lef dat te zeggen. Wij zijn Hem niet. Dergelijke heldenmoed zie je slechts eens in de zoveel jaar en dan moet dat subiet geëerd, gevierd en gelauwerd. Laten wij ons gelukkig prijzen in dezelfde tijd te mogen vertoeven als Dapper Mens Pieter Jan Hagens. Pakt op een doorsnee woensdagavond even zijn stoel om die aan tafel bij De Groten te plaatsen. Move over Churchill, Gandhi, Lincoln, Rosa Parks, Anne Frank, Nasrdin Dchar, Mandela, MLK, Michiel de Ruyter, Jeanne d'Arc, Ahmed al Ahmed. Pieter Jan komt d'r an.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Judge Frank Caprio gestopt met viraal gaan
Vast geen D66-rechter!
RTL Nieuws-reportage redt kinderen van brandende speeltuinenhel des doods
Belangrijke zomerrepo is belangrijk
HELD die Damsteker overmeesterde is vermoedelijk Britse toerist
Ja dan ben je een speciale hoor
RAF-piloot John "Paddy" Hemingway - absolute held - overleden (105)
Hemingway, alleen die naam al!
Reniël overmeesterde messteker in Rotterdam en is een TOTALE HELD
Nationaal applausmoment voor Reniël
Held in PIEMELPAK grijpt in bij kopschoppers
Multi sunt vocati, pauci vero electi
Heldendaad! Glorieuze leider Kim Jong-un trapte persoonlijk corona het land uit
Zelfs virussen zijn bang voor hem
Taxiheld versus domme hakbar: 1-0
Heerlijke held redt de dag