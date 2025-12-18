Heeft u het al gehoord? Gezien misschien? Ongekend en o zo moedig. Heldhaftig is het woord dat we zoeken, want het is niets minder dan dat wat er gisteravond plaatsvond aan tafel bij Eva Jinek. Daar zat Pieter Jan Hagens, bekend van Sam Hagens, en die pleegde een daad van verzet, trok zijn mond open en zei iets wat helemaal niemand ooit nog gezegd heeft omdat niemand het durft. Pieter Jan Hagens waagde het Donald Trump een 'extreemrechtse idioot' te noemen! Ontlading, applaus, trots. Eigenlijk riep hij juist anderen op dat te doen, maar de goede verstaander wist meteen: dit is wat Hij zelf vindt. Bovendien ontbeert elk ander mens het lef dat te zeggen. Wij zijn Hem niet. Dergelijke heldenmoed zie je slechts eens in de zoveel jaar en dan moet dat subiet geëerd, gevierd en gelauwerd. Laten wij ons gelukkig prijzen in dezelfde tijd te mogen vertoeven als Dapper Mens Pieter Jan Hagens. Pakt op een doorsnee woensdagavond even zijn stoel om die aan tafel bij De Groten te plaatsen. Move over Churchill, Gandhi, Lincoln, Rosa Parks, Anne Frank, Nasrdin Dchar, Mandela, MLK, Michiel de Ruyter, Jeanne d'Arc, Ahmed al Ahmed. Pieter Jan komt d'r an.