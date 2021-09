Ik zou haar ..... Een dikke knuffel willen geven.

En Jort ook. De tip van de rationele speer tegen corona-angst.

‘Maar, maar de R wAaRdE’ Pierik.

Corona zal rond blijven gaan en er zullen mensen aan - en mee blijven sterven, gevaccineerd of niet.

De vaccinatiegraad is hoog. Veel mensen vertrouwen wat dat betreft het advies van de RIVM en de overheid. Beschaam dat niet! Koester dat!

Het onbenoemde probleem is de zorg. Hoe krijg je voldoende mensen die in de zorg willen werken? Maar belangrijker hoe bind je de mensen die er al werken?

Het probleem is niet het relatief onschadelijke corona virus, maar de capaciteit beschikbaar in de zorg. Nu was het corona, wat nou als corona net zo schadelijk is als andere SARS virussen? Of wat als er midden in het griep seizoen een (natuur-) ramp plaatsvind met veel ernstige gewonden.

De zwakte is dat het land vastdraait als het leven gebeurd. Daar kan efficiency, proces- en systeem denken heel slecht mee omgaan, met verassingen, dan loopt het vast. Dat zie je aan modellen die worden gebruikt, die zijn zelden zelfs maar weinig accuraat in hun voorspellingen. Je ziet het met corona.

Het is beter te accepteren dat het beste wat we kunnen doen is anticiperen op een aantal elementaire waarheden. De enige zekerheid in het leven is onzekerheid. De enige constante is verandering.

Adapt en overcome, do not suppress and opress.

Sowieso koste het eerste minder inspanning en middelen dan het tweede. Wees iets nederiger inzake je vermogens om iets te kunnen veranderen.