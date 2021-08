theoretisch is volgens de fabrikanten van de vaccins een veiligheid van 95% gegeven. in de praktijk blijkt dat de infectie van personen die gevaccineerd zijn dat percentage aanmerkelijk lager is. Als ik in een ruimte kom met enkel gevaccineerden is het risico dat één daarvan besmet is dus bijzonder laag, de kans dat van de gezonde iemand besmet raakt exponentieel lager. En zelfs al wordt je besmet dan nog zal het verloop bij gezonde mensen het stadium van een verkoudheid nauwelijks overstijgen.

Ik begrijp echt niet dat mensen om wat voor reden dan ook, vrijheidsbeperking is daarvan nog de meest legitieme, liever het risico lopen in een ziekenhuis te belanden als in het vaccinatiecircus te stappen.

Als je ziet wat mensen vrijwillig aan rotzooi in hun lijf stoppen om "gezond" te blijven, moreel gedwongen aan reclames voor allerlei "homeopathische" rotzooi. Liever een overdosis "medicijjnen" van het Kruidvat, ook niet echt gezond, als een werkzaam vaccin.

Even terug naar echte dichters: C. Buddingh: De enige morele opdracht die de mens heeft, is dat zijn zoektocht naar het geluk niet ten koste gaat van het geluk van de ander.