Eindelijk weten we wat de mondiale financiële elite tijdens het World Economic Forum met elkaar zit te bekokstoven: onversneden Nederlandofobische haat. Christine Lagarde sprak met de Financial Times en repte met geen woord over de digitale euro maar vond wel tijd om de analoge Hollandse tomaat voor een internationaal publiek te besmeuren. Nederlandse tomaten zijn helemaal niet vies, ze zijn gewoon smakeloos! Stop met deze Hollandshaming. Zin in tomaat nu. Oh nee. Zin in friet.