Bestuur De Vrije Gedachte stapt op na vrij veel gedoe over Vrijdenker van het Jaar verkiezing

Vrije gedachte politics is the most vicious and bitter form of politics, because the stakes are so low

Als een vrijdenker in het bos loopt, maar er is niemand die hoort hoe vrij zijn denken is, is het dan nog wel een vrijdenker? Wij weten het antwoord op de vraag niet, maar aan het bestuur van de vereniging De Vrije Gedachte kunnen we het niet meer vragen. Dat is voor 80% afgetreden. Er was namelijk een vrijdenker uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar, maar daar waren andere vrijdenkers boos over, die gingen met een bordje in de zaal zitten vrijdenken toen de prijs werd uitgereikt, halverwege liep er eentje weg en maakte een dag later een vrij vrije opmerking, waarna het bestuur van De Vrije Gedachte liet weten dat de vrije gedachte kennelijk ophoudt waar het vrije antisemitisme begint. Vrij radicaal, maar je bent vrijdenker of niet en voor je het weet wordt Andrew Tate tot vrijdenker van het jaar benoemd en WAT DAN MENSEN, WAT DAN. Is het vrije denken nu vogelvrij verklaard?
INSTANT UPDATE: Vrij maffe 'signalen' dat nieuw bestuur zo vrij wil zijn Vrijdenker van het Jaar Trofee vrij laat na de uitreiking nog af te pakken van Theodor Holman

Wat. Een. Vibe.

Vrije toespraak!

Tags: vrijdenken, theodor holman, de vrije gedachte
@Ronaldo | 20-10-25 | 21:00 | 106 reacties

