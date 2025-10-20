Bestuur De Vrije Gedachte stapt op na vrij veel gedoe over Vrijdenker van het Jaar verkiezing
Vrije gedachte politics is the most vicious and bitter form of politics, because the stakes are so low
Hulde aan Floris vd Berg, Bart Collard, Edwin Roovers en Martin Harlaar (van de LinkedIn post) voor hun rechte rug, aan Theodor Holman voor het tóch komen spreken en aan Keyvan Shahbazi voor het ter plekke nog eens verduidelijken hoe idioot het is om te denken dat je vrij denkt… pic.twitter.com/qIz0MncmCj— Mienke de Wilde (@MienkedeW) October 19, 2025
Als een vrijdenker in het bos loopt, maar er is niemand die hoort hoe vrij zijn denken is, is het dan nog wel een vrijdenker? Wij weten het antwoord op de vraag niet, maar aan het bestuur van de vereniging De Vrije Gedachte kunnen we het niet meer vragen. Dat is voor 80% afgetreden. Er was namelijk een vrijdenker uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar, maar daar waren andere vrijdenkers boos over, die gingen met een bordje in de zaal zitten vrijdenken toen de prijs werd uitgereikt, halverwege liep er eentje weg en maakte een dag later een vrij vrije opmerking, waarna het bestuur van De Vrije Gedachte liet weten dat de vrije gedachte kennelijk ophoudt waar het vrije antisemitisme begint. Vrij radicaal, maar je bent vrijdenker of niet en voor je het weet wordt Andrew Tate tot vrijdenker van het jaar benoemd en WAT DAN MENSEN, WAT DAN. Is het vrije denken nu vogelvrij verklaard?
INSTANT UPDATE: Vrij maffe 'signalen' dat nieuw bestuur zo vrij wil zijn Vrijdenker van het Jaar Trofee vrij laat na de uitreiking nog af te pakken van Theodor Holman
Wat. Een. Vibe.
Vanmiddag in De Balie: uitreiking van de prijs voor Vrijdenker van het Jaar aan @TheodorHolman. Geheel terecht!— Henk Bakboord (@HenkBakboord) October 18, 2025
(met de plaatselijke Statler & Waldorf had ik nog een kleine aanvaring...🙄🤯)
Foto's: @EzoWolfBooks pic.twitter.com/5KisaMlddZ
Vrije toespraak!
FILMPJE! @TheodorHolman verkozen tot Vrijdenker van het Jaar 2025 (schokkende beelden met slecht geluid!). pic.twitter.com/Mv8561iMyO— Ezo Wolf Uitgevers (@EzoWolfBooks) October 19, 2025
