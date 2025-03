Geerten Waling, mooie vent, historicus, publicist, intellectueelmeneer, momenteel journalist bij EW Magazine. Mengt zich graag in het publieke debat en doet dat scherp. Rechtsdragend en recalcitrant, maar altijd doordacht. Onlangs stond een sterk, zij het enigszins deprimerend stuk van hem in EW, met de veelzeggende titel Het verdriet van de democratie. We citeren: "Liefst 81 van de 150 Tweede Kamerzetels behoren toe aan fracties die tegen het establishment zijn. De meeste van die zetels bevinden zich ter rechterzijde, 64 van hen zitten in de coalitie. Laat dat even indalen (...) De afkeer van dat establishment kan kwalijke vormen aannemen en grote schade veroorzaken. Maar erger nog dan een paar jaar een paar populisten in je regering moeten tolereren, is de gedachte dat ook zij niets doen om de teleurstelling om te buigen in hoop, om de ongehoorden weer te horen en de ­afgehaakten weer te laten aanhaken."

Afijn, reden genoeg om hem eens uit te nodigen voor de podcast - om het te hebben over de erfenis van Fortuyn, die bijna 23 jaar na die gruwelijke en laffe moord nog steeds niet echt verdeeld is, en over Schoof 1, dat zijn belofte maar niet waar wil maken. Over het verdriet van de democratie, kortom.