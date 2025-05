De olifant weer heel even terug in haar oude porseleinkast, en dat bedoelen we zo positief als maar kan, want zonder de Ayaans van deze wereld verandert er nooit iets

Gisteren sprak vrouwenrechtenicoon Ayaan Hirsi Ali op een CIDI-symposium in de hoofdstad, en zo vaak is de goede vrouw nou ook weer niet in Nederland, dus greep Geerten Waling (Elsevier Weekblad Magazine, mooi haar) zijn kans en interviewde haar samen met zijn sidekick Nard Lodewijk. Je kunt Ayaan veel toedichten, maar subtiliteit is nooit haar sterkste punt geweest, en gelukkig maar, ze heeft daardoor het Nederlandse publieke debat, toch lange tijd een sukkelige kringverjaardag, een welkome duw in de rug gegeven. Afijn, ze is nog even scherp als altijd: "Als ik nu in de politiek zou zitten, dan zou ik doen wat Geert Wilders al heel vaak heeft gezegd: sluit islamitische scholen. Dat zei ik toen ook al. Het gaat hier over de harten en geesten van jonge kinderen. Die kun je niet zomaar weer veranderen. Het is een project van nation-building. Je wilt deze mensen opnemen in je samenleving, in je geschiedenis. In het lot van je land. Niet het land waar ze vandaan komen, nee, dít land." Hele, zeer lezenswaardige stuk hierrr.