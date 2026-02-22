achtergrond

LEUK. U mag vandaag naar de Huishoudbeurs 2026

Sorry wij hebben een begrafenis

in de amsterdamse rai verzamelt volk zich voor de huishoudbeurs

Wie zin heeft zijn weekend totaal te verpesten met slenteren, totale drukte, meer dan 300 gare 'stands', luisteren naar Dries Roelvink, Wesly Bronkhorst en John de Bever, tassen dragen, filerijden richting RAI, pannen kijken, bijzondere dweilapparatuur, workshops, allerlei andere saaiigheden en meer van zulks kan zijn hart ophalen bij de jaarlijkse Huishoudbeurs. Wij hebben onze beste vriend zich eergisteravond helaas dood laten kopstoten (de drank) op de VrijMiBo dus wij kunnen niet, maar mocht u geen begrafenis of leven hebben of uw vriend vorige week al hebben vermoord gebruikt om de Negenmaandenbeurs te vermijden, dan heeft u in ieder geval samen met nog heel veel anderen wat unieks te doen op deze mooie zondag. Viel Spass!

Is traditie!

Oké toch ff spieken

een mevrouw van easytoys legt op de huishoudbeurs aan andere vrouwen uit hoe de apparatuur werkt
22-02-26 | 09:00

