Vrij naar Job Cohen: Er is een Europeaan vermoord. Een wandelende D66-flyer, de belichaming van het liberaal-democratische ideaal. En ook nog eens tégen Poetin dus vóór de EU! Hoe-ie nou precies vermoord is weten we niet. Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst zegt in meerdere video-interviews: "Ik moet je teleurstellen, het was een bloedprop."

Maar wat de acute aanleiding ook was, laten we nou niet doen alsof z'n hechtenis in *checks notes* strafkolonie FKU IK-3 Polar Wolf in de Jamal-Nenetsische autonome okroeg z'n gezondheid erg ten goede kwam.

Bovenstaand de SkyNews-livestream van de plechtigheid.