Het waren niet de makkelijkste afgelopen 24 voor Israël, want wegens raketten vanuit Iran en Libanon werden 163 mensen met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen en een man van 82 verkeert in kritieke toestand. Axios schrijft dat er onderhandelingen gaande zijn tussen Amerika en Iran, met Pakistan en Egypte als bemiddelende partijen. Verloopt natuurlijk enorm stroef, en het voelt eigenlijk een beetje alsof die onderhandelingen en de daadwerkelijke oorlog een soort parralelle trajecten zijn, die weinig met elkaar corresponderen. Axios schrijft: "The U.S., Iran and a group of regional mediators are discussing the terms for a potential 45-day ceasefire that could lead to a permanent end to the war, according to four U.S., Israeli and regional sources with knowledge of the talks. (...) The sources said the chances for reaching a partial deal over the next 48 hours are slim. But this last-ditch effort is the only chance to prevent a dramatic escalation in the war that will include massive strikes on Iranian civilian infrastructure and a retaliation against energy and water facilities in the Gulf states."

Voor genoemde aanvallen op Iraanse energie-infractructuur schoof Trump zijn deadline 20 uur naar voren, waardoor deze nu morgen om 02:00 Nederlandse tijd verloopt. Trumps voorwaarden zijn dat de Straat van Hormuz open moet, en dat het kernwapenprogramma definitief achtergelaten moet worden. Héél kleine kans dat Iran hier gehoor aan gaat geven, dus heel grote kans we woensdagochtend geëscaleerd en wel wakker worden.

Update 09:02 - Vandaag om 17:00 geeft Trump een persco over de redding van de vlieger en Weapons System Officer van die neergeschoten F-15E.