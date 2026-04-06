Liveblog 69. 163 Israëlische gewonden in 24 uur, onderhandelingen voor 45-daagsewapenstilstand verlopen zeer moeizaam, Trumps deadline verloopt morgen om 02:00
Piloten gered, CENTCOM heeft weer praatjes! Onderbelicht tijdens deze luchtcampagne: de HIMARS-bijdrage vanuit de Golfstaten
U.S. Marines prepare M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) during Operation Epic Fury. pic.twitter.com/cSRTpEXn0x— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 6, 2026
Het waren niet de makkelijkste afgelopen 24 voor Israël, want wegens raketten vanuit Iran en Libanon werden 163 mensen met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen en een man van 82 verkeert in kritieke toestand. Axios schrijft dat er onderhandelingen gaande zijn tussen Amerika en Iran, met Pakistan en Egypte als bemiddelende partijen. Verloopt natuurlijk enorm stroef, en het voelt eigenlijk een beetje alsof die onderhandelingen en de daadwerkelijke oorlog een soort parralelle trajecten zijn, die weinig met elkaar corresponderen. Axios schrijft: "The U.S., Iran and a group of regional mediators are discussing the terms for a potential 45-day ceasefire that could lead to a permanent end to the war, according to four U.S., Israeli and regional sources with knowledge of the talks. (...) The sources said the chances for reaching a partial deal over the next 48 hours are slim. But this last-ditch effort is the only chance to prevent a dramatic escalation in the war that will include massive strikes on Iranian civilian infrastructure and a retaliation against energy and water facilities in the Gulf states."
Voor genoemde aanvallen op Iraanse energie-infractructuur schoof Trump zijn deadline 20 uur naar voren, waardoor deze nu morgen om 02:00 Nederlandse tijd verloopt. Trumps voorwaarden zijn dat de Straat van Hormuz open moet, en dat het kernwapenprogramma definitief achtergelaten moet worden. Héél kleine kans dat Iran hier gehoor aan gaat geven, dus heel grote kans we woensdagochtend geëscaleerd en wel wakker worden.
Update 09:02 - Vandaag om 17:00 geeft Trump een persco over de redding van de vlieger en Weapons System Officer van die neergeschoten F-15E.
Due to popular demand from the press, President Trump's news conference tomorrow will now take place in the White House Briefing Room. 1PM ET.
"Open the Fuckin' Strait, you crazy bastards, or you'll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah."
https://t.co/krplcKRf7V pic.twitter.com/G7UWYt9v6H— 杰夫🪽🇰🇵⚒️😼 (@manamajeflol) April 5, 2026
Trump Truth Social post to IRGC in a couple days: pic.twitter.com/Cz7xzyNHYg— Lucin K (@LucinehK_) April 5, 2026
Trump on an Easter morning: pic.twitter.com/QJgEQ6tOD4— Tune, MBA, CISSP (@CartuneNetwerk) April 5, 2026
Leaving your American flag boxers at a FARP we set up in a completely hostile country is frankly a ridiculous flex lmao https://t.co/sPALLSYylD— 🇺🇸🦅☠︎︎ the great value aldo raine ♘ (@rev3_s) April 5, 2026
