Okee makkers even een sitebreed onderzoek om uit te vinden waar u staat - goh wat zijn we benieuwd. Paul Spiekerman moordde in 2003 zijn complete schoonfamilie uit. De maatschappelijke beroering was groot: er liepen 2.000 mensen mee in een stille tocht en belangstellenden trokken massaal naar de rechtbank (zie foto). Het OM eiste levenslang, maar Paul S. kreeg in hoger beroep 20 jaar + tbs. In 2010 startte hij aan zijn tbs-traject, hij werkt al een tijdje in een sociaal café (in Groningen) en binnenkort huppelt-ie weer helemaal vrij rond: "Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als deskundigen adviseren maandag een einde te maken aan het tbs-traject en de kans is groot dat de rechtbank daarmee akkoord gaat." Reactie uit het kamp van de slachtoffers: "Voor mij en de rest van de familie niet te bevatten." Aangezien het moreel kompas voor de samenleving hier naar het zuiden wijst (namelijk richting de comments) mag u het zeggen. Straf gehad en veel plezier in de samenleving, of What Could Possibly Go Wrong?