Uitstekende verslaggeving vandaag in de Volkskrant, bekend van columnisten die de feiten niet in de weg laten zitten van een felle opinie: "De voorzitter van de rechtbank begon de bijeenkomst op ongebruikelijke wijze, door direct met een boodschap te komen over het in mediaberichten aangehaalde mogelijke racistische motief van Van V. ‘Op grond van het dossier zoals dat er nu ligt, dat inmiddels vijfhonderd pagina’s telt, heeft de rechtbank vooralsnog geen aanknopingspunten gevonden voor een racistisch motief bij de verdachte.’ De rechter wilde dit nadrukkelijk benoemen, omdat de speculaties daarover ‘een eigen leven zijn gaan leiden’." Nogmaals: het was en is prima dat al die crack die Van Vlimmeren op X heeft gegooid door de politie is onderzocht. Maar het blijft echt vreemd hoe gretig Geert Wilders, Wierd Duk en zelfs verslaggever Marcel Vink door een zekere columnist van van alles en nog wat werden beschuldigd op basis heel weinig feiten. Advocaat Hakan Akbaba (typisch Bredase naam ook, red.) neemt ook afstand van de insinuaties: "Mijn cliënt heeft een scherpe mening over bepaalde onderwerpen. Maar dat heeft niets te maken met wat hier is gebeurd." Nou dan lezen we maandag wel een column over dat we allemaal de stukken van Anneke Stoffelen moeten gaan lezen. Toch?